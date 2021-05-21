Детей-сирот обеспечат уходом и сопровождением во время лечения в больнице

Детей обеспечат сопровождением в течение всего периода лечения в медицинских учреждениях. Помогать им в стационарах будут работники детских домов, но к этой работе по-прежнему разрешат привлекать волонтеров, некоммерческие организации и благотворительные фонды. Порядок сопровождения регионы установят самостоятельно.

Сейчас уход и присмотр за сиротами в больницах не входит в перечень медицинских услуг и не относится к видам деятельности детских домов. Социально-бытовое сопровождение детей в стационарах напрямую зависит от возможностей некоммерческих организаций.