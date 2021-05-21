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21.05.2021 08:10
Рубрика: Общество

Диетолог назвала полезный продукт для похудения

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты рекомендуют людям, желающим похудеть, включить в рацион ананас. Диетолог Елена Кален рассказала о том, как этот продукт способствует процессу жиросжигания и как его лучше употреблять. По словам эксперта, в ананасе содержится комплекс "ферментов стройности" бромелаин.

Фото: iStock
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"Основные свойства бромелаина заключаются в активации и расщеплении белков и жиров, поступающих с пищей. Комплекс ферментов бромелаин поддерживает поджелудочную и помогает переварить пищу. Организм получает из пищи больше минералов и витаминов. Благодаря этому и вес снижается быстрее, потому что для сжиросжигания и выведения лишнего из организма нужно много минералов", - рассказала диетолог в своем Instagram.

Также она отметила, что если пища лучше усваивается, то в кишечнике не откладываются шлаки. В большей степени польза ананаса будет ощущаться, если его съесть перед основным приемом пищи, включить в качестве дополнительного ингредиента в блюдо, например, в кашу, творог, йогурт, салат, запечь с куриным филе или съесть после приема пищи на десерт.

"Бромелаин не способен самостоятельно сжигать уже имеющийся подкожный жир. Бромелаин из анананса помогает не набираться лишнем весу из вновь поступающей пищи. Но если есть много лишней пищи без голода, то тут даже ананас будет бессилен", - предупреждает Елена Кален.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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