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Для тех, кто все пропустил: Хиддлстон рассказал все о Локи за 30 секунд

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    21.05.2021, 11:28
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В следующем месяце на Disney+ стартует новый сериал "Локи" от Marvel с Томом Хиддлстоном.

Фото: instagram.com/ grandmasterfaqs
В сериале "Локи" впервые покажут злодея на замену Таносу

Для тех, кто пропустил или уже успел подзабыть предыдущие похождения главного трикстера киновселенной: артист в специальном ролике на YouTube любезно потрудился изложить всю жизнь своего персонажа всего за 30 секунд.

И это у него почти получилось, но актер, не выходя из образа, все равно сжульничал и взмахом руки поставил таймер на паузу, дополнительно рассказав начальную завязку шоу.

Согласно ей, бог хитрости и обмана нарушает естественный ход течения времени, из-за чего попадает в плен к организации, призванной не допускать подобных неприятностей.

Премьера "Локи" запланирована на 9 июня.

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