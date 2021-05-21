Для тех, кто все пропустил: Хиддлстон рассказал все о Локи за 30 секунд

В следующем месяце на Disney+ стартует новый сериал "Локи" от Marvel с Томом Хиддлстоном.

Для тех, кто пропустил или уже успел подзабыть предыдущие похождения главного трикстера киновселенной: артист в специальном ролике на YouTube любезно потрудился изложить всю жизнь своего персонажа всего за 30 секунд.

И это у него почти получилось, но актер, не выходя из образа, все равно сжульничал и взмахом руки поставил таймер на паузу, дополнительно рассказав начальную завязку шоу.

Согласно ей, бог хитрости и обмана нарушает естественный ход течения времени, из-за чего попадает в плен к организации, призванной не допускать подобных неприятностей.

Премьера "Локи" запланирована на 9 июня.