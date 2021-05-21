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21.05.2021 03:00
Рубрика: Общество

Эксперты рассказали, как справиться со стрессом перед экзаменами

Текст: Василий Кошкин
Подготовка к экзаменам требует соблюдения баланса между трудом и отдыхом - необходимо регулярно переключать внимание выпускников и будущих студентов. Кроме того, важно соблюдать режим сна и питания, при необходимости можно временно отменить непрофильные занятия и поход на кружки, говорится в рекомендациях, разработанных экспертами онлайн-сервиса "СберЗдоровье" и образовательной платформы "СберКласс".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Самый важный совет тем, чьи дети готовятся к экзаменам - не драматизировать. Не нужно делать из этого события нечто судьбоносное. Тем более недопустимы сравнения со сверстниками вроде "почему кто-то написал пробный экзамен на 100 баллов, а ты только на 70" и фразы вроде "не сдашь экзамены - пойдешь дворником работать", "ты недостаточно готовишься с самому главному дню своей жизни" и т.п", - отметил психотерапевт Гурген Хачатурян.

Фото: istockphoto
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По его словам, подобные фразы не станут мотивацией, как ожидают многие родители, а лишь усилят тревогу, стресс и неуверенность в себе. Эксперты советуют концентрироваться не на избавлении ребенка от стресса (стрессовая ситуация в виде экзаменов никуда не исчезнет), а на поддержке.

"Тренеры по управлению стрессом выделяют три стадии: что происходит с человеком в ожидании стрессовой ситуации, что происходит во время стрессовой ситуации и что происходит после нее. Важно отметить, что специалисты, оценивают стресс как явление позитивное - без напряжения невозможна жизнь, невозможно движение вперед. Однако, то, чего все опасаются, говоря о стрессе - это наша негативная реакция на него - дистресс, "нервный срыв", - добавил руководитель исследовательской лаборатории "Сберкласса" Павел Сергоманов.

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