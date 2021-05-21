Экспортеры смогут оформить доставку через "одно окно"

Новости

На Ямале у самолета Ан-2 при посадке сложились шасси 14:52
Верховный суд признал экстремистским сетевое движение NS/WP 14:43
Лукашенко предложил дедолларизировать торговлю в ЕАЭС 14:33
Андрей Воробьев предложил Илону Маску построить завод Tesla в Подмосковье 14:23
Число бюджетных мест в вузах по ИТ-специальностям выросло на 20 тысяч 14:18
Минсельхоз: Россия сохранит мировое лидерство по экспорту пшеницы 14:18
Путин объявил о создании мобильного приложения для мигрантов 14:14
Путин призвал заключать больше соглашений ЕАЭС о свободной торговле 14:08
Путин заявил о недопустимости злоупотребления темой "зеленых технологий" 13:51
Байдарочница Наталья Подольская завоевала в Барнауле олимпийскую лицензию 13:46
В Госдуме заявили о вовлечении детей в незаконные акции через TikTok 13:44
Министр спорта оценил отказ "Матч ТВ" освещать Кубок мира по гребле 13:42
Казахстан поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19 13:39
Лукашенко призвал отказаться от доллара при расчетах внутри ЕАЭС 13:37
В Ростовской области в канализационном коллекторе погибли семь рабочих 13:37
Посольство РФ на Украине направило ноту протеста из-за антироссийских акций 13:32
В Сарове открыли памятник Андрею Сахарову 13:32
Медведчук прибыл в киевский суд для обжалования домашнего ареста 13:26
Военные железнодорожники укрепят дамбу в Хакасии 13:21
В Новой Москве задержали мужчину, устроившего поножовщину 13:14
Калужский губернатор предложил открыть завод Tesla в его регионе 13:14
В Крыму полицейского арестовали за выбивание расписки у предпринимателя 13:13
Сертификат о вакцинации ЕС начнет действовать в Евросоюзе с 1 июля 13:08
В Петербурге снова заработал временный госпиталь в "Ленэкспо" 13:01
Путин принял участие в саммите ЕАЭС 12:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
21.05.2021 14:40
Рубрика: Экономика

Экспортеры смогут оформить доставку через "одно окно"

Текст: Ирина Алпатова

В "одном окне" для экспортеров появится два новых сервиса - по организации международных почтовых отправлений и оформления услуг по междунароной перевозке продукции, сообщили в Российском экспортном центре (РЭЦ) после публикации соответствующего распоряжения правительства. Новые сервисы РЭЦ разработал совместно с Почтой России.

Экспортеров освободят от необходимости возвращать валютную выручку

Экспортеры смогут подавать онлайн-заявления на отправку цифровой корреспонденции и отслеживать маршрут отправления - "одно окно" (платформа "Мой экспорт") упростит для них доступ к услугам Почты России. Можно будет рассчитать предварительную стоимость отправления, а процедура формирования отправлений будет автоматизирована.

Второй сервис позволит дистанционно заключать договоры на перевозку товаров, узнавать о маршрутах, наличии оборудованных грузовых складов и коммерческих ставках. В "одном окне" будут доступны необходимые для перевозки документы в электронном виде.

"Почта России предоставляет логистические услуги, а задача РЭЦ - обеспечить бесшовную интеграцию услуг транспортировки с цифровыми сервисами платформы "Мой экспорт", например с услугами по размещению российских товаров на международных электронных торговых площадках", - рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Михайлик.

Экономика Бизнес

Главное сегодня

Путин заявил о планах локализации "Спутник V" в Армении и Киргизии
В России упростили процедуру получения налоговых вычетов
Президент поручил вести учет детей иностранцев в России
В парках Москвы могут ограничить скорость велосипедов и электротранспорта
МВД основательно поменяет процедуры приглашения, въезда, пребывания и высылки иностранцев
Как улучшить свою кредитную историю и не стать жертвой мошенников
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов