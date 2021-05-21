Экспортеры смогут оформить доставку через "одно окно"

В "одном окне" для экспортеров появится два новых сервиса - по организации международных почтовых отправлений и оформления услуг по междунароной перевозке продукции, сообщили в Российском экспортном центре (РЭЦ) после публикации соответствующего распоряжения правительства. Новые сервисы РЭЦ разработал совместно с Почтой России.

Экспортеры смогут подавать онлайн-заявления на отправку цифровой корреспонденции и отслеживать маршрут отправления - "одно окно" (платформа "Мой экспорт") упростит для них доступ к услугам Почты России. Можно будет рассчитать предварительную стоимость отправления, а процедура формирования отправлений будет автоматизирована.

Второй сервис позволит дистанционно заключать договоры на перевозку товаров, узнавать о маршрутах, наличии оборудованных грузовых складов и коммерческих ставках. В "одном окне" будут доступны необходимые для перевозки документы в электронном виде.

"Почта России предоставляет логистические услуги, а задача РЭЦ - обеспечить бесшовную интеграцию услуг транспортировки с цифровыми сервисами платформы "Мой экспорт", например с услугами по размещению российских товаров на международных электронных торговых площадках", - рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Михайлик.