Фальков: Иностранным студентам помогут дополнительными занятиями

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков считает, что высшее образование в целом "прошло" через ковид успешно. Об этом он рассказал в эфире программы "Специальный гость" на телеканале RTVI.

"В целом прошли успешно, - сказал он, отвечая на вопрос ведущей Тины Канделаки. - Были ли проблемы, выявились ли недостатки? Безусловно. Но я поблагодарил бы в первую очередь преподавателей. Потому что большинство из них трудились самоотверженно. Я со многими лично общался, знаю, они вынуждены были переделать свой материал, свои очные лекции, надо было заставить себя работать через экран".

Университеты справились по-разному, отметил министр. Но студенты в опросах ставят достаточно высокие оценки периоду учебы во время пандемии.

"В части проблем мы продолжаем внимательно анализировать. Там, где у нас передвигались лекции, семинары, лабораторные работы, мы стараемся восполнить по мере того, как меняется эпидемиологическая ситуация, - уточнил Фальков. - Самая сложная ситуация с иностранными студентами, у которых все это время не было доступа к дистанционным занятиям в силу разных причин. Для них мы будем, конечно, использовать инструменты дополнительных занятий. Это уже обсуждается с ректорами вузов".