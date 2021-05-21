ФАС предостерегла бизнес от односторонней отмены бронирований туров

Федеральная антимонопольная служба предупредила гостиницы и туроператоров о незаконности односторонней отмены бронирований номеров и туров. Причиной предупреждения стали данные о случаях нарушений закона со стороны бизнесменов.

В совместном письме ФАС, Ростуризма и Роспотребнадзора говорится, что отели и туроператоры не имеют права отказываться от исполнения уже заключенных договоров или менять их условия в одностороннем порядке.

"Такие действия являются нарушением законодательства и могут повлечь за собой гражданско-правовую и административную ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке", - говорится в сообщении https://fas.gov.ru/news/31295, опубликованном на сайте ФАС.