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21.05.2021,  
13:35
Текст:  Алексей Моисеев

Гигант на колесах: в Китае показали тяжелый броневик ТА2320

В КНР создан многоосный универсальный бронеавтомобиль тяжелого класса. На днях состоялась его презентация.

Новинка разработана компанией Taian Special Vehicle, специализирующейся на выпуске большегрузной автомобильной техники.

Судя по характерному пустынному камуфляжу, образец, названный ТА2320, предназначен прежде всего для экспортных поставок, хотя не исключены закупки непосредственно китайской армией.

Это специальное транспортное средство обладает хорошей проходимостью, так как имеет колесную формулу 8х8. Кабина с бронестеклами оборудована четырьмя дверями, за ней размещено моторно-трансмиссионное отделение.

В десантном отсеке прорезано восемь окон, часть из которых приспособлена под стрельбу из стрелкового оружия. Для входа и выхода в корме имеется люк.

Конструкция днища предусматривает максимальную защиту от различных типов мин и самодельных взрывных устройств. Приняты меры по уменьшению вероятности возгорания топливных баков.

На крыше пока нет дистанционно-управляемого модуля с каким-либо вооружением.

Фото: Fort Irwin NTC / US Army
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Полная масса может достигать 32000 кг. Максимальная скорость по шоссе - 105 км/ч.

Особенностью данной разработки является то, что броневик может комплектоваться гусеничной роботизированной системой, оснащенной различным специальным оборудованием и вооружением.

Ранее сообщалось о создании корпорацией Norinco похожего на российский "Тайфун-К" трехосного бронеавтомобиля VP22.

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