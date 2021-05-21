Голикова: Поставки вакцины "Спутник V" уже идут в 35 стран

"Поставки препарата "Спутника V" уже идут в 35 стран мира, его выпуск начат или находится в стадии запуска в Белоруссии, Индии, Казахстане, Китае, Сербии, Турции, Южной Корее и других странах", - сказала Татьяна Голикова.

Кроме того, препарат прошел процедуру регистрации в 70 странах мира с населением в 40% всего человечества.

Препарат "Спутник V" стал первой отечественной вакциной от коронавируса. Он был зарегистрирован в августе 2020 года, а с 18 января 2021 года используется для массовой вакцинации людей.