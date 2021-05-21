Илон Маск не исключил существование инопланетян

- Насколько мы знаем, мы - единственная жизнь, которая существует, - цитирует Илона Маска РИА Новости. - Может быть, есть другая, но мы пока не видели ее признаков.
Кроме того, Илон Маск выразил мнение, что для полетов за пределы Солнечной системы человечество должно использовать антиматерию.
- Ближайшая от нас система находится на расстоянии четырех световых лет. Ее нужно по-другому исследовать. Самый эффективный способ это сделать - использовать антиматерию, а также коллапс материй, - рассказал он. - И тогда можно будет выбраться за пределы Солнечной системы.
Изобретатель считает, что в будущем ракеты останутся единственным транспортным средством, не использующим электричество для движения.
- Весь транспорт будет, очевидно, электрическим. Корабли, автомобили, самолеты, - замечает Илон Маск. - Единственным исключением будут ракеты.
Более того, все автомобили будут с автопилотом, уверен предприниматель. И в будущем авто с двигателями внутреннего сгорания станут такой же архаикой, какими сегодня стали паровые машины.
Самолеты, по его словам, перейдут на электродвигатели последними, так как создание подходящих для них батарей займет какое-то время.