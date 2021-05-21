Илон Маск: Живых переводчиков заменит искусственный интеллект

Изобретатель и миллиардер Илон Маск выступил на российском просветительском марафоне "Новое знание". Предприниматель сделал прогноз, что живых переводчиков скоро сможет заменить искусственный интеллект.

- Прогресс в сфере перевода, связанный с искусственным интеллектом, просто поразителен, - цитирует Илона Маска РИА Новости. - C каждым годом это совершенствуется. Думаю, что скоро нам действительно не нужны будут живые переводчики.

Также основатель компании SpaceX рассказал о том, как правильно настроить мозг на запоминание информации.

- Мне кажется, что во всем, что касается образования, очень важно, чтобы те, кто нас учат, объясняли нам, зачем это нужно, - рассуждает бизнесмен. - Представим себе, что мозг постоянно оценивает важность получаемой информации. Как только он завершает оценку, он решает - забыть или оставить. Поэтому нам нужно понимать, зачем мы учим те или иные вещи, и нужно ли нам это. Как только вы поймете, зачем вам эти знания, учиться станет интереснее.

Напомним, просветительский марафон "Новое знание" проходит в 8 городах России. Вчера онлайн-трансляцию посмотрели более 5 миллионов человек.