Юрист разъяснил, важна ли прописка для жителя сносимого дома

В случае признания дома аварийным и предоставления жителям другого жилого помещения или денежной компенсации не имеет значения, зарегистрирован ли собственник в этой квартире, считает член Ассоциации юристов России Артем Коростелев. Жилищный кодекс не содержит указаний о необходимости регистрации для реализации права, предусмотренного законодательством или региональной адресной программой. В противном случае это означало бы, что собственник лишался бы своего права, причем права фундаментального, из-за отсутствия административного акта о его регистрации в жилом помещении.
Федеральные законодательные акты не содержат преференций или дополнительных гарантий для лиц, которые зарегистрированы в доме, признанном аварийным и жильцам которого предоставляют иные помещения или компенсацию, перед гражданами, хоть и являющимися собственниками, но не зарегистрированными. В законах есть понятие "собственник жилого помещения" - без уточнения о регистрации по месту жительства.