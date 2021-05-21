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21.05.2021 17:58
Рубрика: Общество

Иван Ященко: Чтобы быть конкурентоспособным - учите математику

Текст: Ксения Колесникова
В рамках российского просветительского марафона "Новое знание" состоялся вдохновляющий открытый урок: "Почему математика в современном мире нужна всем и каждому". Его провел директор Московского центра непрерывного математического образования Иван Ященко.

- Математика - прекрасный социальный лифт. В ней все равны. Спрос на людей, умеющих математически мыслить, огромен, - отметил он. - Математика - основа большого количества профессий. Больше 100 тысяч мест будет на ИТ-специальности, и для того, чтобы туда попасть, нужна математика.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Участники решали задачи, обсуждали важность развития математического мышления и сферу применения этой науки.

- Мы одна из немногих стран, где есть национальные компании, базирующиеся на математике, - "Яндекс", Мail.ru Group, Тинькофф. Именно математика позволит сделать экономику России по-настоящему цифровой, - добавил Ященко. - Искусственный интеллект без математики не возникнет. Чтобы быть конкурентоспособными - учите математику.

Также в рамках марафона генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев рассказал о будущем соцсетей.

- Российский опыт показывает, что соцсетей может быть неограниченное количество. И они будут идти в своем развитии по пути супераппов, станет все больше примеров их использования: онлайн-школы, онлайн-медиа, площадки для малого бизнеса, заказ такси и прочее, - рассказал он. - В соцсети "ВКонтакте" более 50 тысяч школ, которые обучают пользователей.

А Народный артист РФ, ректор Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой, педагог и балетмейстер Николай Цискаридзе провел для участников марафона мастер-класс.

Говоря о современном образовании, Николай Цискаридзе заметил: "Мне повезло - я учился у гениев. В советское время учитель мог поставить ученику двойку и выгнать. И все боялись. Сейчас законы заставляют нас принимать у такого студента пересдачу. Это неправильно. Не должно быть снисходительности. Тогда человек заставит себя выучить даже самый сложный предмет".

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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Нужно ли непрерывно учиться чему-то новому? "Безусловно, да. Homo sapiens - человек разумный, - считает Цискаридзе. - И если ты нормальный, ты будешь учиться всю жизнь. Нельзя останавливаться. Диплом лучше иметь, но это ничего не значит".

Участникам марафона, которые сегодня только выбирают свой путь, народный артист посоветовал: "Вы должны стать суперпрофессионалами в том деле, которое вы выбрали. Если вы профи, то всегда будете побеждать. Это закон жизни. Профессионалов не любят, но они выигрывают всегда".

Посмотреть трансляцию марафона "Новое Знание" можно по этой ссылке - https://marathon.znanierussia.ru/.

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