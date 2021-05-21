Из-за дождей в Японии объявили эвакуацию для почти 20 тысяч человек

Из-за сильных дождей в Японии власти рекомендовали эвакуацию 19,7 тысячи человек, сообщил телеканал NHK.

Покинуть дома рекомендовано жителям префектур Вакаяма, Осака и Сига. Особенно это касается пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья, пишет РИА Новости.

Сильнейшие дожди в Японию принес атмосферный фронт. Он продвигается с юго-запада через центральную часть на северо-восток страны. Согласно прогнозам японских синоптиков, в ряде районов за сутки может выпасть до 200 миллиметров дождя. Осадки сопровождаются порывами сильного ветра.