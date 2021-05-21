Главный секрет Андрея Дмитриевича Сахарова - это его свобода. Свобода его научного гения, свобода совести. На этом пытались сконцентрироваться создатели разных фильмов и программ, подготовленных к 100-летнему юбилею со дня рождения академика АН СССР, лауреата Нобелевской премии и известного правозащитника, но наиболее точно раскрыть феномен свободы этой выдающейся личности удалось режиссеру Елене Якович в документальном фильме "Дело Сахарова" (премьера 21 мая на Первом канале в 00.10).

Фильм представляет собой довольно добросовестный пересказ истории жизни Сахарова, наполненный неизвестными ранее подробностями его биографии. Количество эксклюзивов "на квадратный метр" в ленте зашкаливает: рисунки Сахарова, кадры из личных архивов, съемки КГБ скрытой камерой в Горьком, рассекреченные документы... Так было и в фильмах Якович о Василии Гроссмане, Ирине Антоновой, Александре Галиче, Всеволоде Иванове, и в ее картинах о других незаурядных людях.

Несомненное достоинство фильма "Дело Сахарова" - его герои. Почти все они и рассказывают то, о чем не говорилось ранее. Вот как представляет их сама Елена Якович: "Сахаров, арбатский ребенок, вырос в семье советской интеллигенции с могучими дореволюционными корнями - в роду были священники, офицеры, адвокаты. Семейная история Сахарова рассказана в фильме близкими ему людьми. Впервые согласились дать интервью его дочь Любовь Сахарова, двоюродная сестра Мария Сахарова, внучка Марина Сахарова-Либерман, дети Елены Боннэр - Татьяна Янкелевич и Алексей Семенов, ее невестка Елизавета Семенова - поэтому в нем много подробностей быта, семейных альбомов, неизвестных фотографий и писем".

Нельзя не оценить и участие в фильме Натальи Солженицыной, Сергея Ковалева, Павла Литвинова, Юрия Роста, академика Роальда Сагдеева, внука академика Юлия Харитона Алексея Семенова, Максима Франк-Каменецкого, старейшего сотрудника ФИАН Бориса Болотовского и историка науки Геннадия Горелика. Можно только представить, какую работу пришлось проделать съемочной группе, чтобы эти люди, во-первых, согласились сниматься, во-вторых, рассказали именно то, что они говорят. В ленту вошло и интервью самого Андрея Дмитриевича - записи 1988-1989 года. Они смотрятся так, словно он говорит о сегодняшнем дне - о том, что волнует и нас.

События и люди интересны - не оторваться, но если после просмотра задуматься - и в этом также сила фильма, он наводит на размышления - то можно сделать для себя некоторые выводы именно относительно свободы личности.

Фото: предоставлено Первым каналом

В последнее время все чаще вспоминают Сахарова как правозащитника и мало говорят о нем как об ученом, физике. Тем временем именно во время учебы и работы в вузах, в секретных лабораториях, где рядом с ним были лучшие представители интеллигенции и науки того времени, Сахаров и сформировался как человек независимый. И это то его качество, которое не спрячешь ни за колючей проволокой, ни в закрытых городах, которых нет на карте... И именно эта линия точно прослеживается в картине "Дело Сахарова".

Количество эксклюзивов "на квадратный метр" в ленте зашкаливает

Хитроумный Лаврентий Берия понимал, для достижения успехов в науке, в частности, для создания оружия гигантской разрушительной силы, которое, в противовес странам-конкурентам должно было быть создано в нереально короткие сроки, нужно было ученых отпустить и не мешать им. На засекреченных объектах для столь необходимых государству выдающихся умов создавались все условия для работы, и там возникала полная иллюзия свободы - им позволялось более, чем другим. В фильме уделяется много внимания становлению Сахарова, его учебе и работе в ФИАН у академика Игоря Тамма, сотрудничестве с Юлием Харитоном и другими. Его способностям творить, принимать решения, брать на себя ответственность.... Уже в 33 года он стал академиком, Героем Социалистического Труда, про него знали и открыто говорили, что он - гений...

Фото: предоставлено Первым каналом

Сахаров выбрал для себя единственный путь - жить, как велит ему сердце, и помогать другим. Он жил при шести правителях Советского государства. С четырьмя из них - Хрущевым, Брежневым, Андроповым, Горбачевым - встречался лично, надеясь повлиять на определенные их решения. Сахаров совершал мужественные поступки, спокойно используя свое положение, привилегии и награды как необходимые инструменты в борьбе за правое дело. Коллеги говорят в картине, мол, у Сахарова было два пути - продолжать быть в науке, сделать еще много открытий, не растрачивая себя на правозащитную деятельность. Но он не мог не тратить свое драгоценное время, чтобы не помогать тем, за кого не заступались другие. "Я просто старался быть достойным своей судьбы", - эти его слова звучат в фильме. В этом плане - серьезные "вехи" картины - и рассказ о дружбе Сахарова с Солженицыным, и подробное повествование о том, как Сахарову присудили Нобелевскую премию мира, и как он не мог ее получить, и подробности его ссылки в Горький...

Фото: предоставлено Первым каналом

Он выглядел порой странным и чудаковатым, почти всегда - беззащитным, был неприхотлив в быту, редко когда спорил, повышал голос. Но в нем была сила, которой позавидовали бы иные "колоссы" общества, вожди и авторитеты. Он был защитник без доспехов и клинков, и ему верили больше, чем кому-либо другому. Как доктору, который излечит от напасти - такому, который не может не вылечить. Поразительно, как светло, достойно и спокойно все говорят о нем в картине, с какой интонацией: уважительно, по-доброму, без зависти, обид и озлобленности, с улыбкой рассказывая о таких эпизодах жизни Андрея Дмитриевича, когда иным хотелось бы броситься в бой с кулаками, защищая его от несправедливого отношения. И, конечно, один из кульминационных моментов документальной ленты - съемки похорон Андрея Сахарова. За кадром звучит песня "Памяти Сахарова", которая была написана и исполнена Александром Градским в траурные дни 1989 года. Нескончаемый поток людей...Сахаров выбрал для себя единственный путь - жить, как велит ему сердце, и помогать другим. Он жил при шести правителях Советского государства. С четырьмя из них - Хрущевым, Брежневым, Андроповым, Горбачевым - встречался лично, надеясь повлиять на определенные их решения. Сахаров совершал мужественные поступки, спокойно используя свое положение, привилегии и награды как необходимые инструменты в борьбе за правое дело. Коллеги говорят в картине, мол, у Сахарова было два пути - продолжать быть в науке, сделать еще много открытий, не растрачивая себя на правозащитную деятельность. Но он не мог не тратить свое драгоценное время, чтобы не помогать тем, за кого не заступались другие. "Я просто старался быть достойным своей судьбы", - эти его слова звучат в фильме. В этом плане - серьезные "вехи" картины - и рассказ о дружбе Сахарова с Солженицыным, и подробное повествование о том, как Сахарову присудили Нобелевскую премию мира, и как он не мог ее получить, и подробности его ссылки в Горький...

Он выглядел порой странным и чудаковатым, почти всегда - беззащитным, был неприхотлив в быту, редко когда спорил, повышал голос. Но в нем была сила, которой позавидовали бы иные "колоссы" общества. Он был защитник без доспехов и клинков, и ему верили больше, чем кому-либо другому. Поразительно, как светло, достойно и спокойно все говорят о нем в картине: уважительно, по-доброму, без зависти, обид и озлобленности, с улыбкой рассказывая о таких эпизодах жизни Андрея Дмитриевича, когда иным хотелось бы броситься в бой с кулаками, защищая его от несправедливого отношения. Один из кульминационных моментов документальной ленты - съемки похорон Андрея Сахарова. За кадром звучит песня "Памяти Сахарова", которая была написана и исполнена Александром Градским в траурные дни 1989 года. Нескончаемый поток людей...

Они идут за ним и по сей день. Потому что, если бы речь не шла о великом ученом, почти все из них сказали бы - святой человек.

Фото: предоставлено Первым каналом

Что еще посмотреть к 100-летию Андрея Сахарова?

Программа "Больше, чем любовь". Аскольд и Лиса. Под этими именами, как сейчас бы сказали "никами", в КГБ проходили Андрей Сахаров и Елена Боннэр. "Россия-Культура" 21 мая в 20:35.

Концерт к 100-летию со дня рождения академика А.Д. Сахарова. Трансляция из Светлановского зала Московского международного Дома музыки. "Россия-Культура", 21 мая в 21:15.

Специальный выпуск программы "Гамбургский счет" Феномен Сахарова". Общественное Российское телевидение (ОТР), 22 мая в 18:00.

Новый документальный фильм "Сахаров. Две жизни". В главных ролях - Алексей Усольцев и Чулпан Хаматова (цитата - "в образе Совести Сахарова"). Сценарист фильма - Роман Супер, режиссер - Иван Проскуряков, автор идеи и генеральный продюсер - Игорь Мишин. Онлайн-кинотеатр Kion 21 мая.