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Рубрика: Экономика

Как изменился спрос на косметику за время пандемии

Текст: Ирина Жандарова
Пандемия изменила предпочтения россиян в выборе косметики. Спрос на декоративные средства упал за прошлый год на 17,5%, свидетельствуют данные Ассоциации прямых продаж (АПП). Покупатели теперь предпочитают уходовые средства и витамины. А самое интересное, что покупателями косметики все чаще становятся мужчины.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Приобретение косметики постепенно уходят в интернет, вслед за другими товарами, хотя и сдается не без боя. Подобрать цвета декоративной косметики, определиться с парфюмом в Сети довольно сложно. Но, похоже, потребителей это больше не останавливает. "В 2020 году 69% всех покупателей пользовались интернетом при принятии решения о покупке, - говорит Тамара Шокарева, президент АПП. - В 2018 году их было только 53%". Косметический бум фиксируют и маркетплейсы. С января по апрель 2021 года жители нашей страны приобрели вдвое больше косметики, парфюмерии и аксессуаров для ухода, чем годом ранее, отметили в Wildberries.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Больше всего покупателей растеряла губная помада. На фоне общего роста продаж с начала года гель-лаков для ногтей было приобретено на 180% больше, косметических карандашей - на 138%, теней для век - на 73%. А вот тушь для ресниц (+64%) и помада (+46%) стали аутсайдерами продаж. Эксперты шутят, что россияне больше не готовы тратиться на то, что не видно под маской.

Гораздо больший интерес сегодня потребители проявляют к уходовой косметике, продажи которой по итогам 2020 года выросли на 6,8%. И парфюмерии, которой было куплено на 10,7% больше. Самый большой интерес у покупателей сегодня вызывают патчи для кожи вокруг глаз, с начала года их покупки выросли на 257%.

В прошлое уходят и плотные тональные кремы, а также средства для скульптурирования. Желающих приобрести их с каждым месяцем все меньше. Покупательницы отдают предпочтение легкому и натуральному макияжу. Среди оттенков помад и теней преобладают нейтральные нюдовые оттенки, для лица чаще приобретают BB и CC-кремы с легкой текстурой. В летние месяцы их продажи будут только расти.

Интерес потребителей сместился с внешней красоты на здоровье. Товары для ЗОЖ показывают 17,1% прирост продаж, свидетельствуют данные АПП. В основном речь идет о витаминах и БАДах. Этот феномен не единожды отмечали эксперты, в период эпидемий и пандемий люди начинают повышенное внимание уделять здоровью.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Еще одна интересная тенденция - рост популярности мужской косметики. С января по апрель мужчины приобрели на Wildberries в 15 раз больше различных средств и в 4 раза больше инструментов для бритья, спрос на одеколоны вырос почти в 2 раза. Растет и популярность различных средств для укладки и ухода за бородой и усами.

Если раньше линейки косметических средств для мужчин были довольно скромными, то сегодня включают в себя кремы для лица и кожи вокруг глаз. Еще несколько лет назад такие товары для мужчин производить считалось не выгодным, отметили в АПП.

Интересно, что продажи маркетплейсов сейчас показывают взрывной рост. Но при этом люди предпочитают совершать в них некрупные покупки. Так средний чек на косметику составляет 600 рублей, сообщили в Wildberries. Прямые продажи растут не так интенсивно, по итогам 2020 года товаров во всех категориях было куплено на 7,4% больше, чем годом ранее. Но при этом люди готовы совершать более крупные покупки. Треть покупателей оформляет заказ на 500-1500 рублей, еще треть на 1500-3000 рублей. И только 8% покупателей совершает мелкие покупки стоимостью до 500 рублей.

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