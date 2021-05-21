Каннский фестиваль объявит свою программу 3 июня

Каннский международный фестиваль подтвердил, что его 74-й выпуск пройдет, как и планировалось, с 6 по 17 июля в обычном формате.

То есть конкурсные премьеры будут проходить, как обычно, в кинозалах, но, вопреки многолетней традиции, не будут сопровождаться вошедшими в легенды звездными вечеринками. В опубликованном протоколе безопасности предусмотрено обязательное ношение масок в любых фестивальных помещениях и соблюдение социальной дистанции, исключающей большие скопления людей на красных дорожках или на территории Кинорынка. Маски должны закрывать нос, рот и подбородок и обеспечивать степень фильтрации до 90 процентов. Коктейль-парти разрешены на открытых террасах у моря, причем гости должны быть в масках до того момента, как будет подано первое блюдо.

Согласно разработанной французским правительством программе выхода из карантина, ее третий этап начнется 30 июня, и он предусматривает разрешение массовых мероприятий с числом участников свыше 1000 человек - что впрямую касается таких масштабных событий, как Каннский кинофестиваль. Будет отменен комендантский час, но ночные клубы останутся закрытыми. Бары и рестораны на открытом воздухе уже принимают посетителей, кинотеатры страны с 19 мая возобновили работу.

Ожидается и послабление ограничений во въезде в страну иностранных туристов, но требование отрицательного результата ПЦР или официальных свидетельств о вакцинации остается неукоснительным. Сейчас рассматривается вопрос о гостях, которые прилетают во Францию из-за пределов Европы - из стран с низким уровнем заражения, включая США. Пока под строгим запретом остаются неблагополучные Индия и Бразилия.

Программу 74-го Каннского фестиваля предполагали объявить уже 27 мая, но теперь пресс-конференция его руководителей Тьерри Фремо и Пьера Лескюра перенесена на 3 июня.

Каннский конкурс откроется 6 июля мюзиклом Леоса Карракса "Аннетт". Известно также, что в официальном отборе значатся не состоявшиеся в прошлом году премьеры фильмов "Бенедетта" Пола Верховена и "Французский вестник" Уэса Андерсона.