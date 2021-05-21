Казахстан поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19

Глава республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность России за оказываемую помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Выступая в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, проходившего в режиме видеоконференции, Токаев отметил, что залогом успеха борьбы с COVID-19 является иммунизация населения, и важная роль в этом принадлежит российской вакцине "Спутник V".

"Еще раз говорим спасибо руководству Российской Федерации за предоставленную возможность эффективно противостоять пандемии. Я имею в виду вакцину "Спутник V"... Очевидно, что залогом успеха в борьбе с вирусом является иммунизация граждан. Считаем крайне важным продолжение сотрудничества и взаимодействия в данной сфере", - заявил президент Казахстана.

"С февраля этого года в Республике Казахстан активно ведется вакцинация населения российским препаратом "Спутник V". Благодаря содействию России производство данного препарата налажено в нашей стране. Это яркий пример успешной научно-промышленной кооперации. Такой опыт вполне возможно масштабировать и внедрять в других отраслях", - подчеркнул Токаев.

Он также отметил, что на данном этапе ситуация с коронавирусом в республике и мире в целом продолжает оставаться непростой и призвал объединить усилия мирового сообщества для более эффективного противодействия пандемии.