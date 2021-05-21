Кириенко рассказал о пользе компьютерных игр

Новости

Зеленский подписал указ о санкциях в отношении российских телеканалов 21:08
10 военнослужащих вылечили от коронавируса за последние сутки 20:58
Суд в Саранске отказался отпустить Алексея Меркушкина из-под стражи 20:17
Зарема Салихова объявила о выходе из совета директоров "Спартака" 20:15
Трансляции марафона "Новое Знание" собрали 12 миллионов просмотров 19:54
Минтруд России назвал инициативу Романа Романенко заслуживающей внимания 19:52
Ростовский водоканал, где погибли рабочие, проверит Роструд 19:40
В Москве стартовал Большой пикник Российского движения школьников 19:38
Кабмин разрешил инвестировать средства ФНБ в золото 19:17
Путин поручил правительству упростить процесс получения госуслуг 19:16
В Москве пройдет Всероссийский фестиваль "Большая перемена" 19:14
Николич продлил контракт с "Локомотивом" на три года 18:57
В Петербурге продлили коронавирусные ограничения до 12 июля 18:56
Собянин: 60 процентов москвичей хотят и дальше жить в столице 18:50
Мосгорсуд подтвердил взыскание с Михаила Абызова 32,5 млрд рублей 18:48
Автодор: Большая часть трассы Казань - Екатеринбург будет бесплатной 18:38
Названа цена продления скоростной трассы от Казани до Екатеринбурга 18:36
В Мордовии возбудили дело о передаче банку госимущества на 119 млн рублей 18:26
Принц Гарри признался в злоупотреблении алкоголем после смерти матери 18:23
Орша выбрана культурной столицей Беларуси в 2022 году 18:20
В 109 гражданских вузах России открыты военные учебные центры 18:18
Валерий Фальков рассказал о своем отношении к ЕГЭ 18:07
Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 1,4 млн москвичей 18:04
Шойгу: Полтора десятка вооружений сняты с производства после апробации в Сирии 18:01
Павел Дуров удалил аккаунт на Facebook 17:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
21.05.2021 20:48
Рубрика: Общество

Кириенко рассказал о пользе компьютерных игр

Текст: Айсель Герейханова
Компьютерные игры могут помочь в развитии важных навыков, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

"Та же самая игра Dota, в которую ребята играют, она по сложности интеллектуальных решений абсолютно сопоставима с шахматами, но в ней есть одно большое преимущество: шахматы - индивидуальная игра, а это командная игра", - сказал он в ходе всероссийского детского Большого школьного пикника, посвященного деятельности и проектам Российского движения школьников.

Фото: iStock
Ученые разработали для инвалидов "мозг-компьютер"

Представитель Кремля подчеркнул, что всегда должен быть баланс: с одной стороны, увлечение компьютером содержит в себе риски, с другой - людям старшего поколения надо адекватнее к этому относиться.

Кириенко также поддержал возвращение школам функции воспитания. "На мой взгляд, было большой ошибкой, что к образованию отнеслись, как к сфере услуг. И это превратилось в то, что школа - это только передача знаний. А это действительно не так, я в этом абсолютно убежден", - сказал он. По словам Кириенко, учитель и педагог это не только человек, который передает знания, это человек, "который своим примером, своим опытом передаёт и вот это самое отношение к жизни, а значит, все равно отвечает за воспитание".

В целом Кириенко отметил, "Российское движение школьников и "Россия - страна возможностей" - это все большое пространство проектов, задача которых одна: создать условия и возможности для того, чтобы молодой человек мог быстрее понять, в чем у него призвание, чтобы мог попробовать себя в совершенно разных амплуа". От раскрытия талантов российских детей зависит конкурентоспособность страны, подчеркнул он.

Общество Семья и дети Общество Образование Президент Администрация Президента

Главное сегодня

Шойгу сообщил о начале серийного производства боевых роботов
Минпромторг пригласил Илона Маска построить завод в России
Около 1,3 млн штрафов выписали москвичам за нарушение COVID-ограничений
Путин заявил о планах локализации "Спутник V" в Армении и Киргизии
Суд приостановил работу "Центрального Детского Магазина" на 7 суток
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня