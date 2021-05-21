Кириенко рассказал о пользе компьютерных игр

Компьютерные игры могут помочь в развитии важных навыков, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

"Та же самая игра Dota, в которую ребята играют, она по сложности интеллектуальных решений абсолютно сопоставима с шахматами, но в ней есть одно большое преимущество: шахматы - индивидуальная игра, а это командная игра", - сказал он в ходе всероссийского детского Большого школьного пикника, посвященного деятельности и проектам Российского движения школьников.

Представитель Кремля подчеркнул, что всегда должен быть баланс: с одной стороны, увлечение компьютером содержит в себе риски, с другой - людям старшего поколения надо адекватнее к этому относиться.

Кириенко также поддержал возвращение школам функции воспитания. "На мой взгляд, было большой ошибкой, что к образованию отнеслись, как к сфере услуг. И это превратилось в то, что школа - это только передача знаний. А это действительно не так, я в этом абсолютно убежден", - сказал он. По словам Кириенко, учитель и педагог это не только человек, который передает знания, это человек, "который своим примером, своим опытом передаёт и вот это самое отношение к жизни, а значит, все равно отвечает за воспитание".

В целом Кириенко отметил, "Российское движение школьников и "Россия - страна возможностей" - это все большое пространство проектов, задача которых одна: создать условия и возможности для того, чтобы молодой человек мог быстрее понять, в чем у него призвание, чтобы мог попробовать себя в совершенно разных амплуа". От раскрытия талантов российских детей зависит конкурентоспособность страны, подчеркнул он.