Косачев: Перемирию Израиля и Палестины надо помочь превратиться в долгий мир

Боевые действия в зоне палестино-израильского конфликта остановлены с 2 часов ночи местного времени, и это, безусловно, самое важное, что могло произойти в регионе. Погибли сотни людей, среди них немало мирных жителей с обеих сторон, и перемирие было целью №1 мирового сообщества.

Радует то, что оно на данный момент соблюдается сторонами. Сообщения, что Израиль снимает ограничения на передвижение, включая территории, прилегающие к границе с Газой, подтверждает - это всерьез и, надеемся, надолго.

Что повлияло на прекращение огня? Убежден - позиция мирового сообщества. Знаю, насколько интенсивные переговоры вел наш МИД, причем не только со сторонами конфликта, но и, например, с США и с Евросоюзом, с которыми у нас хватает собственных разногласий. Однако ближневосточная тема - из тех, где наши позиции близки. Отдадим должное активной дипломатии Египта, во многом благодаря которой соглашение стало возможным.

Но, конечно же, фундаментальные причины конфликта не сняты. Его переход в "тлеющий" режим не снимает глубинные проблемы: израильская поселенческая активность на палестинских территориях, статус Иерусалима, беженцы. Фактически не выполнено решение ООН по созданию палестинского государства, нет и, похоже, пока невозможно согласие сторон по статусу территорий сектора Газа, Западного берега и Восточного Иерусалима.

Но добиваться постепенного продвижения к единой цели - долгосрочному урегулированию, - можно лишь одним путем: через выполнение соответствующих резолюций ООН на основе принципа "двух государств" - Палестины и Израиля. Россия предложила созвать министерское заседание ближневосточного "квартета" международных посредников (Россия, США, ООН, ЕС), и, полагаю, перемирие эту тему повестки не отменяет. Нужно помочь перемирию превратиться в долгий мир.

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook.