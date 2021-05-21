Косачев прокомментировал законопроект США о восстановлении санкций

Законопроект о восстановлении санкций по "Северному потоку 2", который внесли сенаторы США в пятницу, есть не что иное как элемент политической борьбы, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Его слова передает "РИА Новости".

"Проект внесен сенаторами-республиканцами. Это сцена из внутриполитической жизни в США, извечная борьба проигравших с победителями", - сказал сенатор.

Он выразил надежду на то, что во внешней политике США рано или поздно должны воцариться здравый смысл и уважение международного права. "И тогда санкциям в такой политике не должно быть места", - добавил Косачев.