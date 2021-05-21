Кубинский лидер осудил попытки дестабилизации в Беларуси

С резким осуждением попыток западных стран дестабилизировать ситуацию в Беларуси выступил 21 мая президент Кубы Мигель Диас-Канель в ходе онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), информирует БЕЛТА.

"Осуждаю и порицаю непрекращающиеся кампании Запада по дискредитации Республики Беларусь, попытки дестабилизировать эту братскую страну и попытку покушения на ее президента Александра Лукашенко", - заявил руководитель Острова Свободы.

Куба, по его словам, "будучи на протяжении более шести десятилетий жертвой преступной финансово-экономической блокады, благодарит страны ЕАЭС за неизменное осуждение политики геноцида со стороны США, усилившейся до невиданных пределов, несмотря на чрезвычайное положение, вызванное пандемией".

Давая оценку современному состоянию страны, Мигель Диас-Канель сообщил, что она, несмотря ни на что, "сумела противостоять пандемии и добиться обнадеживающих результатов". В первую очередь, подчеркнул он, результаты достигнуты благодаря "твердой решимости народа защищать политическую систему, выбранную большинством, сутью которой является социальная политика".