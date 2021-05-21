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21 мая 2021 г.

Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 20 мая 2021 года № 65-рг "О снятии отдельных ограничений"

Дата подписания 20 мая 2021 г.
Опубликован 21 мая 2021 г.

1. Разрешить организацию и проведение на открытом воздухе культурно-зрелищных, спортивно-зрелищных и иных мероприятий, посвященных 300-летию образования Кузбасса, указанных в приложении к настоящему распоряжению, с очным присутствием граждан, с соблюдением противоэпидемических требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главным государственным санитарным врачом по Кемеровской области - Кузбассу.

2. Установить, что распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2010 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 08.06.2020 № 84-рг, от 13.08.2020 № 130-рг, от 17.08.2020 № 133-рг, от 08.09.2020 № 143-рг, от 13.10.2020 № 159-рг, от 29.01.2021 № 15-рг, от 04.02.2021 № 19-рг, от 16.02.2021 № 26-рг, от 02.03.2021 № 30-рг, от 29.04.2021 № 55-рг) действует в части, не противоречащей настоящему распоряжению.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев



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Перечень культурно-зрелищных, спортивно-зрелищных и иных мероприятий, посвященных 300-летию образования Кузбасса
(pdf, PDF, 269 Кб)