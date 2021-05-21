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21 мая 2021 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 20 мая 2021 года № 276 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

пункт 1.26 изложить в следующей редакции:

"1.26. Разрешить в 2021 году деятельность следующих типов организаций отдыха детей и их оздоровления всех форм собственности, расположенных на территории Ленинградской области:

стационарных организаций отдыха детей сезонного действия или круглогодичного действия;

лагерей палаточного типа, находящихся на территории стационарных организаций отдыха детей сезонного действия или круглогодичного действия;

лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, с круглосуточным и дневным пребыванием детей;

детских лагерей труда и отдыха;

детских специализированных (профильных) лагерей и детских лагерей различной тематической направленности.

Деятельность указанных типов организаций отдыха детей и их оздоровления всех форм собственности, расположенных на территории Ленинградской области, разрешить при наличии решения межведомственного штаба по недопущению распространения на территории Ленинградской области очагов новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 (для организаций с дневным пребыванием детей - на муниципальном уровне, для остальных организаций отдыха и оздоровления - на региональном уровне), наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, чек-листа по организации работы организаций для исключения невыполнения СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16.

В целях поддержки граждан, состоящих в трудовых отношениях с государственными организациями здравоохранения Ленинградской области, в случае приобретения ими путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в 2021 году предоставить компенсацию стоимости в размере 100 процентов от расчетной стоимости путевки, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 23 марта 2018 года № 101 "О порядке и условиях предоставления на территории Ленинградской области полной (частичной) компенсации стоимости путевок работающим гражданам в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия и круглогодичного действия, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия и санатории для детей"".";

в приложении 1 (Перечень видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

в графе 2 (Зона 1) слово "Киришский" исключить,

графу 4 (Зона 3) дополнить словом "Киришский";

в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

в графе 3 (Зона 1) слово "Киришский" исключить, графу 5 (Зона 3) дополнить словом "Киришский";

строки 24 - 26 изложить в следующей редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



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