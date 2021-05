Манижа споет в финале "Евровидения" пятой

Стали известны все финалисты песенного конкурса "Евровидение-2021" в Роттердаме. Нашей певице Маниже по жребию выпал 5-й номер.

Вот все участники финала и то, в каком порядке они выйдут на сцену. К 20 победителям двух полуфиналов теперь добавились Big Five - "большая пятерка", которую составляют Великобритания, Франция, Испания, Италия и Германия.

Именно эти страны и придумали конкурс и поэтому по его регламенту стартуют сразу с финала. Хотя в кулуарах уже давно идут разговоры о том, что эти льготы им давно пора отменить. Также сразу с финала начнет и победитель прошлого "Евровидения" - Нидерланды.

Кипр / Elena Tsaginoe - El Diablo

Албания / Anxhela Peristeri - Karma

Израиль / Eden Alene - Set Me Free

Бельгия / Hooverphonic - The Wrong Place

Россия / Манижа - Russian Woman

Мальта / Destiny - Je Me Casse

Португалия / The Black Mamba - Love Is On Me Side

Сербия / Hurricane - Loco Loco

Великобритания / James Newman - Embers

Греция / Stefania - Last Dance

Швейцария / Gjon"s Tears - Tout I"Univers

Исландия / Daoi Freyr og Gangnamagnio - 10 Years

Испания / Blas Canto -Voy A Querdarme

Молдавия / Наталья Гордиенко - Sugar

Германия/ Gendrik - I Don"t Feel Hate

Финляндия / Blind Channel - Dark Side

Болгария / Victoria - Growing Up is Getting Old

Литва / The Roop - Discoteque

Украина / Go_A - Shum

Франция / Barbara Pravi - Volia

Азербайджан / Efendi - Mata Hari

Норвегия / TIX - Fallen Angel

Нидерланды / Jeangu Macrooy -Birth of New Age

Италия / Maneskin - Zitti E Buoni

Швеция / Tusse - Voices

Сан-Марино / Senhit + Flo Rida - Adrenalina

До начала выступления конкурсантов и в перерывах между их концертными номерами выступят и звездные гости: Дункан Лоуренс, Афроджек, Гленнис Грейс и Вульф.

Финал состоится в субботу, 22 мая. Начало прямой трансляции на Первом канале - в 22:00 (время московское).