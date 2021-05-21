Медведь забрел в заказник "Прибужское Полесье" в поисках невесты

Сенсационную встречу с косолапым хозяином лесных урочищ на юго-западе Беларуси зафиксировали на днях местные зоологи. Дело в том, что бурый медведь, численность которого в Синеокой не превышает и ста особей, впервые появился за последние 150 лет в районе нынешнего биосферного резервата "Прибужское Полесье".

Самого крупного представителя хищных животных, занесенного в Красную книгу республики со статусом "вид, находящийся под угрозой", заметили в лесах, примечательных своими островными ельниками, уточнил заместитель директора Полесского академического института Виктор Демянчик. Вначале сотрудники зарегистрировали свежие медвежьи следы, а чуть позже поступила информация от егерей, которые во время ночной охоты в тепловизоры увидели медведя вживую.

Судя по следам, медведь интересовался пасеками, рапсовыми посевами и местами складирования отходов птицефабрики. Подходил он и к государственной границе. Зоологи не исключают, что это может быть пришелец как из украинско-польских Карпат, где есть небольшая популяция медведей, так и белорусского Поозерья.

"Особь крупная, больше трех лет. Получается, что он гостит здесь уже несколько дней", - рассказал ученый. Глухие, мрачные лесные массивы, которые люди обходят стороной, служат, по его словам, для зверя хорошей защитой. Местные натуралисты продолжат наблюдать за косолапым мигрантом и полагают, что, скорее всего, не найдя себе пары, он покинет здешние места.

По оценке ученых, в "Прибужском Полесье" зарегистрировано 65 видов диких млекопитающих. Ни на одной другой особо охраняемой природной территории страны, констатируют они, нет такого видового многообразия. Кроме того, по резервату, богатому сотней озер, проходит своеобразный коридор пополнения фауны.

"Почти десять лет назад здесь впервые был встречен золотистый шакал, а чуть раньше - серый ушан. Кстати, если медведь все-таки встретит для себя пару, он спокойно сможет тут жить и размножаться. И это будет очень хорошей новостью", - допускает Демянчик.

Биосферный резерват "Прибужское Полесье", поясняет БЕЛТА, площадь которого составляет более 48 тысяч гектаров, расположен в бассейне реки Западный Буг на границе с Польшей и Украиной. Вся его территория получила статус биосферного резервата ЮНЕСКО и является частью трансграничного биосферного резервата "Западное Полесье".

К слову, специалисты утверждают, что лесные экосистемы Прибужского Полесья по возрасту, степени сохранности и разнообразию сравнимы с лесами всемирно известной Беловежской пущи.