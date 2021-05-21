МИД РФ: Террористы готовят очередную провокацию с химоружием в Сирии

Российское министерство иностранных дел предупреждает о готовящейся террористами в Сирии очередной провокации с химоружием. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

На Смоленской площади подчеркнули, что полученная из надежных источников информация свидетельствует о подготовке подобной провокации со стороны представителей террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра" (запрещена в РФ) с целью обоснования ударов США по позициям сирийских правительственных сил. Отмечается, что террористы будут действовать по отработанному сценарию с использованием отравляющих веществ при участии представителей псевдогуманитарной организации "Белые каски".

"Предполагается, что накапливаемые ими в настоящее время в Идлибской зоне деэскалации на севере страны химикаты будут применены против мирного населения. Как хорошо известно, действующие в Сирии терформирования и их пособники с подачи своих зарубежных кураторов прибегают к тактике постановочных химических атак. Ответственность за эти провокации в рамках раскручиваемых впоследствии пропагандистских кампаний неизменно возлагается на Правительство САР", - говорится в комментарии Захаровой.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что угроза применения таких грязных методов в Сирии возрастает, поскольку на 26 мая в стране намечены выборы президента. "В этой связи выражаем надежду на то, что обнародование вышеупомянутой информации, возможно, будет способствовать срыву этих преступных планов и предотвратит гибель ни в чем не повинных людей", - заключили в МИД РФ.