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Рубрика: Общество

Минобороны напомнило о подвиге красноармейцев при освобождении Праги

Фото: Сайт Министерства обороны России. Фото: Сайт Министерства обороны России.
Фото: Сайт Министерства обороны России.

Министерство обороны России запустило на своем официальном сайте новый мультимедийный раздел "…И Прага была спасена. Не вправе забыть, переписать, исказить", посвященный Пражской стратегической наступательной операции. Здесь опубликованы рассекреченные документы из Центрального архива Минобороны.

Фото: Сайт Министерства обороны России.
Минобороны рассекретило документы об освобождении Польши советскими воинами

Они повествуют о боях по освобождению Праги, о героях-красноармейцах, об исторической правде, попытки исказить и переписать которую не прекращаются в этой стране. По данным военного ведомства РФ, в последние годы под видом различных "реставраций" в Чехии последовательно ликвидируется любая советская символика, а роль и место советского солдата всячески размывается. Это происходит с памятниками, мемориальными и музейными комплексами, посвященными мужеству и героизму красноармейцев.

На территории Чехии захоронено более 50 тысяч советских воинов, погибших при освобождении Чехословакии во время Второй мировой войны. Крупнейшая братская могила находится в городе Оломоуц, который войска 4-го Украинского фронта освободили 8 мая 1945 года. В разделе представлены учетные карточки ряда крупных воинских захоронений в местах боев завершающего этапа Великой Отечественной войны. Документы свидетельствуют о потерях Красной Армии в ходе стремительного наступления на чехословацкую столицу.

Опубликованы наградные материалы советских воинов, а также изложены их личные подвиги. Медалью "За освобождение Праги" награждены свыше 395 тысяч солдат и офицеров. За мужество, героизм и высокое воинское мастерство, проявленные в ходе Пражской операции около 250 наиболее отличившихся соединений и частей были награждены орденами, а более 50 из них - удостоены почетных наименований.

На сайте Минобороны представлены также оперативные документы, в которых раскрывается боевая обстановка, сложившаяся в этих местах, и описан общий ход Пражской операции. Рассказывается об отношении командования армии-освободительницы к местному населению и о помощи, которую Красная Армия оказывала мирным жителям на освобожденной чешской земле.

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