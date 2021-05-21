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21.05.2021 16:26
Рубрика: Экономика

Минсельхоз подсчитал, какой урожай зерна соберет Россия в этом году

Текст: Татьяна Карабут
Урожай зерна в этом году составит не менее 127,4 миллиона тонн, в том числе 81 миллионов тонн пшеницы. Такой прогноз сделала заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут на стратегической сессии Союза экспортеров зерна.
Фото: Тагир Раджавов/РГ Фото: Тагир Раджавов/РГ
Фото: Тагир Раджавов/РГ

Напомним, в 2020 году Россия собрала второй в истории урожай зерна - почти 133,5 миллиона тонн. А урожай пшеницы почти сравнялся с рекордным показателем 2017 года: 85,9 миллиона против 86 миллионов тонн.

Фото: iStock
Минсельхоз: Россия сохранит мировое лидерство по экспорту пшеницы

По оценке замминистра, экспорт зерна в новом сезоне может составить около 51 миллиона тонн - на 3 миллиона тонн больше, чем в этом сезоне (48 миллионов тонн).

Оксана Лут напомнила, что со 2 июня в России начнет действовать плавающая экспортная пошлина на зерно. Она будет рассчитываться на основе мировых цен. Необлагаемая часть пошлины по пшенице составит 200 долларов за тонну, по кукурузе и ячменю - в 185 долларов за тонну. Сверх этой цены будет облагаться пошлиной в размере 70%.

По оценке Лут, ставки пошлины будут близки к текущим расчетам за последнюю неделю: на пшеницу - 29,4 доллара за тонну, на ячмень - 39,5 доллара за тонну, на кукурузу - 50,7 доллара за тонну.

При этом, чтобы поддержать российских производителей муки и хлеба, Минсельхоз прорабатывает вопрос о формировании неснижаемого запаса зерна в интервенционном фонде в размере 3 миллионов тонн. Такой объем равен примерно двух-трехмесячной потребности производителей муки. Продажа зерна из фонда в периоды роста его стоимости позволит обеспечить переработчиков нужным объемом сырья и сохранить стабильный уровень цен на социально значимую продукцию для населения, пояснила Оксана Лут.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз Зерновые интервенции

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