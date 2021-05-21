Минсельхоз: Россия сохранит мировое лидерство по экспорту пшеницы

Экспорт российского зерна в сезоне 2020/21 составит около 48 млн тонн, сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства Оксану Лут. По ее словам, такой объем позволит России сохранить мировое лидерство по экспорту пшеницы.

"Цифра 48 млн тонн будет очень показательна и оптимистична. Нам это позволит сохранить первое место по экспорту пшеницы", - сказала она.

По данным центра "Агрэкспорт" при Минсельхозе, за 2020 год Россия экспортировала 49 млн тонн зерна, из которых 39 млн тонн составила пшеница. По оценке Минсельхоза США (USDA), в новом агросезоне 2021/22 Россия поставит на мировой рынок 40 млн тонн пшеницы и, тем самым, сохранит первое место по поставкам этой культуры.