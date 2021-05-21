Минстрой предлагает вернуть советские нормы подсчета затрат

Вернуть советские нормы, по которым рассчитывается стоимость строительства, предлагает Минстрой. Ведомство разработало проект постановления правительства об этом.

В июне прошлого года был признан недействующим целый ряд документов советских времен. Среди них - постановление 1986 года об утверждении единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Документ утратил силу с января 2021 года.

Однако эти нормы и расценки - неотъемлемая часть системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве, они применяются для разработки сметных норм, отмечают в Минстрое. Поэтому предлагается вернуть их к применению на добровольной основе.

С помощью этих норм определяется, в частности, сколько времени требуется на выполнение тех или иных работ, примерная стоимость этого труда. А это, в свою очередь, влияет на то, какие затраты требуются из бюджета для возведения конкретного здания.

Нормы советских времен не только учитывают затраты труда на выполнение работы, но и включают обоснованный размер затрат на отдых, подготовительно-заключительные работы (изучение чертежей, подготовка и уборка рабочего места и др.), необходимые для нормальной работы в течение смены, отмечается в пояснительной записке к документу. Приведены коэффициенты, учитывающие, в какой температурной зоне идет строительство.

Разработкой норм занимались профильные научно-исследовательские институты СССР на основании данных нормативно-исследовательских станций со всей территории страны в течение более чем 40 лет, отмечают разработчики проекта документа. Их переработка потребует значительных трудовых, временных и финансовых затрат. При этом сейчас имеются ограниченные трудовые ресурсы и достаточно большие сложности для проведения хронометражных наблюдений, считают в Минстрое. На разработку одной сметной нормы в среднем требуется от одного года до двух лет, а затраты составят от 400 тысяч до миллиона рублей. При этом многие виды работ за прошедшие десятилетия существенно не изменились - например, земляные, погрузочно-разгрузочные работы, кирпичная кладка стен, валка деревьев.

Разработка аналогичных новых норм очень трудоемка и нецелесообразна, считает председатель Комитета по ценообразованию и экспертизе, член Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков Александр Вронец. К тому же, сейчас нет достаточного количества научных коллективов, которые могли бы этим заниматься. В тех видах работ, где условия труда изменились, появились новые материалы и инструменты, нормы можно просто корректировать коэффициентами. Возврат этих норм в качестве добровольных - позитивный шаг, отмечает Вронец. Но лучше, если бы они вновь действовали в качестве обязательных.

"Безусловно, технологии развиваются, и ранее посчитанные нормы не всегда применимы, но на сегодня это единственный ориентир для анализа состава работ, - говорит президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. - Считаем, что сообществу нужно дать возможность их использования. Но с оговоркой, что при их применении нужно в обязательном порядке учитывать уровень развития технологического процесса".