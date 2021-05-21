Мишустин ввел с 1 июля пошлины на экспорт грубо обработанной древесины

Премьер-министр Михаил Мишустин ввел с 1 июля пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности, превышающим 22 процента. Для хвойных пород и дуба устанавливается ставка в 10 процентов, но не менее 13 и 15 евро за кубометр соответственно. Для бука и ясеня размер пошлины изменяется - 10 процентов, но не менее 50 евро за кубометр.

Пошлины будут действовать до конца года. Они позволят ограничить вывоз необработанной и грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов, сдержать рост цен на нее, а также переориентировать бизнес на производство продукции с высокой добавленной стоимостью.