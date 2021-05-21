Мосгорсуд подтвердил взыскание с Михаила Абызова 32,5 млрд рублей

Апелляционная инстанция Мосгорсуда отказала в пятницу в удовлетворении жалоб защиты Абызова и пяти кипрских компаний по иску Генпрокуратуры России.

В октябре 2020 года Гагаринский суд удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры. Он касался обращения в доход государства 32,5 млрд рублей. Это то имущество, в отношении которого бывший министр открытого правительства не смог предоставить доказательств законного его приобретения. Как сообщили ранее в Генпрокуратуре, при поступлении на госслужбу Михаил Абызов скрыл сведения о своем реальном имущественном положении, в частности, о находящихся в его владении не менее пяти зарегистрированных на территории Кипра офшорных компаний.

Кроме того, по данным надзорного ведомства, в период нахождения на госслужбе Абызов тайно от работодателя продолжал заниматься предпринимательской деятельностью. Как отметили в Генпрокуратуре, Абызов извлекал доходы от подконтрольных ему компаний, оформив их на подставных лиц и организовав на Кипре и в Москве теневые офисы в обычных квартирах.