Мощнейший и дорогой смартфон Xiaomi Mi 11 пришел в Россию. Цена

Флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 официально начал продаваться в России. Он получил топовый чип Snapdragon 888 и дисплей с разрешением WQHD+.

Смартфон Mi 11. Фото: Xiaomi

Диагональ AMOLED-экрана с загнутыми краями составляет 6,84 дюйма, частота обновления - 120 Гц. Xiaomi Mi 11 оснащен тройной камерой, включающей в себя сновной модуль на 108 Мп с оптической стабилизацией, ультраширокоугольный объектив и телемакро. Камера снимает видео в разрешении 8K при 30 к/сек или 4К при 50 к/сек, поддерживается режим HDR10+.

Емкость аккумулятора новинки - 4500 мАч, поддерживается быстрая зарядка на мощности 50 Вт через USB-C, есть и реверсивная зарядка 10 Вт. За безопасность отвечает встроенный в дисплей сканер отпечатка пальца, поддерживаются беспроводные стандарты 5G, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Меломанов может смутить отсутствие разъема для наушников - их придется подключать через переходник.

Девайс работает под управлением MIUI 12 на базе Android 11. Стоимость Xiaomi Mi 11 в единственной конфигурации 8/256 Гб составит 85990 рублей.