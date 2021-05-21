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21.05.2021 01:17
Рубрика: Общество

Московский Союз журналистов отпраздновал День российской печати

Текст: Любовь Проценко
Фото: Любовь Проценко Фото: Любовь Проценко
Фото: Любовь Проценко

Столичные журналисты отметили свой профессиональный праздник с опозданием на четыре месяца - как известно, по календарю он отмечается 13 января. Поправки внесла пандемия коронавируса - заболеваемость в начале года в столице была еще высокой. Она есть еще и сейчас, но ситуация в городе все-таки стабилизировалась, что и позволило представителям прессы впервые за последнее время собраться вживую и вспомнить, как вместе со всей столицей они прожили этот год. Проходила встреча у стен Кремля, в ресторане одного из лучших отелей страны "FOUR seasons", который для многих москвичей по-прежнему остался гостиницей "Москва".

Фото: Александр Корольков
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Как напомнил в своем поздравлении председатель Московского Союза Журналистов главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, журналисты вместе со всем городом противостояли невидимому, но опасному врагу. Они вели репортажи из красных зон столичных клиник, писали о волонтерах и сами были волонтерами, помогая выстоять москвичам, запертым во время самоизоляции в четырех стенах. Освещали работу строителей, за короткое время построивших инфекционную больницу в Вороновском, и работников городского хозяйства, обеззараживавших подъезды жилых домов, дворы и дороги города. И не случайно в этот вечер за праздничными столами они сидели рядом - корреспонденты газет, представители радио и телевидения. Их и награждали с одной сцены - представителей СМИ за лучшие публикации и телепередачи, и их героев, внесших наиболее значимый вклад в борьбу с COVID-19. А порой именно сами журналисты вручали награды тем, чьи имена сегодня известны всей стране.

Как например, обозреватель "Российской газеты" Ирина Краснопольская напомнила о заслугах академика Александра Гинцбурга, директора Центра имени Гамалеи, из стен которого вышла самая первая в мире вакцина против коронавируса, а также главврачей больницы №15 Валерия Вечорки, больницы №52 Марьяны Лысенко и других, спасших жизни не только тысяч москвичей, но и жителей других регионов России, куда они выезжали на помощь местным медикам. От души поздравил собравшихся с Днем печати в своем видеобращении главный редактор "Российской газеты" Владислав Фронин.

Народная артистка России Анита Цой исполнила свою новую песню "Пятый океан" и хит "Береги меня". Секретарь Московского Союза журналистов Людмила Щербина напомнила, что сопровождавший певицу ее супруг Сергей Цой не только вице-президент "Роснефти", но также член Московского Союза журналистов - она сама принимала его в этот Союз в самом начале его журналистского пути.

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