На Кубе единственного жирафа-самца отправили в гаванский зоопарк

На Кубе единственного оставшегося жирафа-самца перевезли из зоопарка в городе Сьего-де-Авила в Национальный зоопарк в Гаване, где его ждут пять самок.

От жирафа по кличке Феликс, который уже 11 лет живет в зоопарке города Сьего-де-Авила, теперь зависит единственная возможность размножения этих животных на Кубе, ведь он остался единственным самцом-жирафом на острове. В Гаване же Феликса встретят пять половозрелых самок, которые обитают в местном зоопарке.

Как сообщает местное издание Invasor, перед тем, как Феликс отправился в 400-километровое путешествие в столицу, специалисты проверили маршрут на предмет всевозможных препятствий. Дабы избежать несчастных случаев, были измерены высоты всех мостов и проложенных над дорогой линий электропередач, дабы длинношее животное, гордо смотрящее с высоты своего роста из клетки-перевозки, без проблем добралось до Гаваны.

В зоопарке Сьего-де-Авила рассказали, что сейчас жираф весит 800 килограммов, на полтонны больше, чем когда он приехал на Кубу в четырехлетнем возрасте.