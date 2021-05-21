Налоговые вычеты станет получать намного проще

С сегодняшнего дня начинает работать новый порядок получения части налоговых вычетов.

Так, вычет из налога на доходы физлиц (НДФЛ) по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) можно будет оформить автоматически: то есть без сбора каких-либо документов и без посещения налоговой инспекции.

Получить упрощенный налоговый вычет можно на приобретение жилья, уплату процентов по ипотеке и в сумме внесенных на ИИС средств (тип "А"): в два раза быстрее по сравнению с действующим порядком, без декларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих право на вычет документов. А для получения инвестиционного вычета типа "Б" у налогового агента теперь не потребуется посещать налоговый орган, рассказали в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Речь идет о вычете до 52 тыс. руб. в год для ИИС, до 260 тыс. руб. при покупке квартиры или строительстве дома или дачи (и покупки земли под строительство), а также до 390 тыс. руб. при погашении процентов по ипотеке. При этом расходы на строительство того же жилого дома должны быть документально подтверждены (договорами с подрядной организацией, платежными документами на оплату работ по строительству и приобретению материалов и так далее).

Всю информацию о праве конкретного физлица на указанные вычеты налоговики смогут получать от банков или брокеров, которые с 21 мая начинают подключаться к соответствующему сервису ФНС. При этом перечень банков-участников системы будет актуализироваться в специальном разделе на сайте ФНС, а как только от них поступит необходимая информация по вычету, налогоплательщиков проинформируют специальным сообщением в личном кабинете, рассказывают в налоговой службе.

"О самой возможности получения вычета в упрощенном порядке укажет автоматически предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика-физлица, сформированное по итогам 20-дневной проверки полученных от банка сведений. Там же налогоплательщики смогут отследить процесс получения вычета: с момента подписания предзаполненного заявления до возврата налога", - объясняли в ФНС.

До появления предзаполненного заявления в личном кабинете не требуется никаких действий. Чтобы уточнить, можно ли получить налоговый вычет в упрощенном порядке, можно обратиться к банку, с которым заключен договор на ведение ИИС или на приобретение имущества, указывали в ФНС.

Новый упрощенный порядок получения указанных вычетов сокращает срок проведения стандартной камеральной проверки с трех месяцев до одного. Кроме того, деньги будут возвращаться на указанные плательщиком банковские реквизиты в срок до 15 дней вместо обычного месяца.

Новая возможность получать вычеты автоматически при этом не отменяет общих правил предоставления имущественных и инвестиционных налоговых вычетов через подачу декларации 3-НДФЛ, как это было раньше. В ФНС отмечают, что в упрощенном порядке можно получить те налоговые вычеты, право на которые возникло у налогоплательщика с 1 января 2020 года.