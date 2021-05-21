Названы 10 победителей второго полуфинала "Евровидения"

В Роттердаме завершился второй полуфинал, в котором участвовали артисты из 17 стран. Он получился более разноплановым по музыке, чем первый. Хотя в рейтингах букмекеров котировался все-таки ниже: в их топ-5 значился только один участник - Исландия, да и то на последней, пятой позиции…

Большинство конкурсантов снова предпочли привычные для формата "Евровидения" эстрадные песни с легким танцевальным куражом (например, Дания) или трогательные баллады (лучшую спела, пожалуй, Виктория из Болгарии).

Но нашлись и те, кто эффектно проявил себя и в актуальных, модных сегодня жанрах. Латвия, например, показала номер в традициях R&B, а Финляндия вновь продемонстрировала, что в этой стране особенно любят рок! Ведь теперь еще одна группа из Хельсинки - уже не Lordi, а Blind Channel - исполнила скоростной номер в хардкоре и рэпкоре - Dark Side.

Ну а победителями второго полуфинала после голосования телезрителей Европы в итоге стали: Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.

Теперь все 10 счастливчиков выступят 22 мая в финале, где, напомним, споет и наша Манижа.

Кстати

В Роттердаме состоялась первая жеребьевка финала. Маниже выпало петь в его первой половине. Но под каким именно номером, станет понятно лишь после следующей жеребьевки, которая пройдет по итогам Второго полуфинала.