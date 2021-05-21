Названы самые популярные способы сбережений среди россиян

Самыми популярными способами сбережений среди россиян стали срочные вклады, текущие счета и наличные рубли.

"Почти каждый второй респондент (47%) назвал срочный депозит, накопительный и текущий счета в качестве наиболее предпочтительного инструмента накопления в банке", - пишут РИА Новости со ссылкой на исследование Россельхозбанка.

Около 40% респондентов ответили, что предпочитают хранить деньги в наличных рублях. При этом лишь каждый десятый самостоятельно инвестирует в ценные бумаги.

По мнению участников опроса, самыми безопасными сберегательными инструментами являются вклады, текущие и накопительные счета (37%), недвижимость (27%) и наличные средства в рублях (23%). В исследовании приняли участие пять тысяч россиян из всех регионов страны.