Неизвестные разоряют могилу матери художника Александра Шилова

Первая пропажа на могиле Елены Сергеевны Шиловой на "есенинской" аллее Ваганькова была обнаружена в среду, 19 мая: сотрудник Государственной картинной галереи народного художника СССР, пришедший навестить могилу, обнаружил, что исчез большой фрагмент ограды, окружающей памятник. Но не успела еще директор Галереи подать заявление в полицию, как на другой день пропала следующая часть ограды.

Могила матери - святыня для Александра Шилова. Как при ее жизни художник писал один за другим портреты мамы, так, похоронив ее в 2009, он взялся ухаживать за могилой. Каждую пятницу Шилов бывал на кладбище, ухаживал за памятником, собственноручно высаживал в ограде анютины глазки, любимые Еленой Сергеевной. Пандемия нарушила этот график, художник стал реже бывать в Москве. Но, узнав о случившемся, не смог продолжать работу на своей даче в подмосковных Уборах.

В беседе с "РГ" народный художник СССР затруднился назвать мотивы, побудившие "этих подонков" коснуться места упокоения его матери. Но предположил, что их привлек металл, позолоченная литая латунь, из которой на Художественно-производственном предприятии "Софрино" специально для художника была изготовлена и собрана ограда.

Восстановить ее за свой счет взялось ГБУ "Ритуал". Но для того, чтоб эта работа не оказалась бессмысленной надо найти воров, уже готовых продолжить разорение могилы: при осмотре ограды обнаружились шурупы, вывинченные из следующего ее участка.

Александр Шилов надеется тут на Пресненский отдел МВД, его начальник полковник полиции Сергей Щукин побывал в пятницу на Ваганьково.