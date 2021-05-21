Обновлен рекорд скорости полета среди птиц

Новый рекорд скорости полета птиц зафиксировали исследователи из Лундского университета в Швеции с помощью новой технологии геолокации. Результаты, опубликованные в журнале iScience, превзошли, по словам самих ученых, все ожидания.

"Мы обнаружили, что обыкновенные стрижи, гнездящиеся в северной части европейского гнездового ареала, совершают самые быстрые миграции, зарегистрированные до сих пор, - говорит руководитель исследования Сюзанна Окессон. Ученые обратили внимание, что наивысшую скорость птицы развивают при полете на значительные расстояния в период весенней миграции, когда они не тратят время на остановки и поиск пищи. "Перехватывают" они, как говорится, на лету (насекомыми), и вообще летят "налегке".

Это - одна из особенностей, помогающая стрижам лететь быстрее всех. Другая особенность: птицы каким-то образом выбирают время для перелета так, чтобы лететь преимущественно попутным ветром - используя таким образом еще и силу ветра на большей части маршрута. По расчетам ученых, это обеспечивает стрижам еще до 20 процентов ускорения при пролете весной над Сахарой и Средиземным морем.

Стрижи - одни из самых стремительных пернатых, и воздух - основная среда их обитания, в небе они проводят до десяти месяцев в году. Приземляются они на короткое время, в период размножения. И если раньше считалось, что во время миграции они преодолевают до 500 километров в день, то благодаря новым технологиях геолокации удалось установить, что их предел превышает 830 километров в день. Именно такой рекорд показали птицы на протяжении девяти дней подряд.

Исследователи подчеркивают, что рекорд скорости зафиксирован именно во время длительных перелетов, что же касается обычной жизни, там стрижи ничем не отличаются от своих собратьев, и даже уступают им в скорости коротких перелетов, двигаясь в среднем на десять метров в секунду.