Обновлен рекорд скорости полета среди птиц

Новости

В 109 гражданских вузах России открыты военные учебные центры 18:18
Валерий Фальков рассказал о своем отношении к ЕГЭ 18:07
Букмекеры "Евровидения" понизили ставки на Манижу после второго полуфинала 18:07
Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 1,4 млн москвичей 18:04
Шойгу: Полтора десятка вооружений сняты с производства после апробации в Сирии 18:01
Павел Дуров удалил аккаунт на Facebook 17:56
Около 1,3 млн штрафов выписали москвичам за нарушение COVID-ограничений 17:40
СК опубликовал кадры с места гибели рабочих в Ростовской области 17:17
Депутаты Рады попросили отпустить Медведчука под их поручительство 17:14
Голикова: Товарам первой необходимости нужны "зеленые коридоры" 17:12
В Минобрнауки не ожидают снижения уровня знаний абитуриентов из-за пандемии 16:58
Путин поздравил с Шойгу с двойным праздником 16:52
Медики молодежной команды "Зенит" спасли мальчика, сбитого такси 16:48
Минздрав напомнил о добровольности вакцинации от COVID-19 16:39
Фальков: Иностранным студентам помогут дополнительными занятиями 16:37
Более 37 тысяч прошедших проверку МЧС детских лагерей откроются с 1 июня 16:31
Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом выросло до 10 16:31
Попова рассказала о влиянии новых штаммов COVID-19 на течение болезни 16:25
Регулятор ЕС принял новые рекомендации по вакцине AstraZeneca 16:18
"Вектор" не выявил "злых" мутаций индийского штамма COVID-19 16:06
Собянин призвал москвичей задуматься над вакцинацией от COVID-19 15:59
Суд приостановил работу "Центрального Детского Магазина" на 7 суток 15:59
СК завел дело на новосибирца, поставившего ребенка на колени 15:58
Расстрелявшему сослуживцев воронежскому солдату продлили лечение 15:55
Пранкеры разыграли Зеленского от имени Кличко 15:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
21.05.2021 17:07
Рубрика: Общество

Обновлен рекорд скорости полета среди птиц

Текст: Ольга Орлова
Фото: Татьяна Андреева/ РГ Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Фото: Татьяна Андреева/ РГ

Новый рекорд скорости полета птиц зафиксировали исследователи из Лундского университета в Швеции с помощью новой технологии геолокации. Результаты, опубликованные в журнале iScience, превзошли, по словам самих ученых, все ожидания.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Ученые составили список смеющихся животных

"Мы обнаружили, что обыкновенные стрижи, гнездящиеся в северной части европейского гнездового ареала, совершают самые быстрые миграции, зарегистрированные до сих пор, - говорит руководитель исследования Сюзанна Окессон. Ученые обратили внимание, что наивысшую скорость птицы развивают при полете на значительные расстояния в период весенней миграции, когда они не тратят время на остановки и поиск пищи. "Перехватывают" они, как говорится, на лету (насекомыми), и вообще летят "налегке".

Это - одна из особенностей, помогающая стрижам лететь быстрее всех. Другая особенность: птицы каким-то образом выбирают время для перелета так, чтобы лететь преимущественно попутным ветром - используя таким образом еще и силу ветра на большей части маршрута. По расчетам ученых, это обеспечивает стрижам еще до 20 процентов ускорения при пролете весной над Сахарой и Средиземным морем.

Стрижи - одни из самых стремительных пернатых, и воздух - основная среда их обитания, в небе они проводят до десяти месяцев в году. Приземляются они на короткое время, в период размножения. И если раньше считалось, что во время миграции они преодолевают до 500 километров в день, то благодаря новым технологиях геолокации удалось установить, что их предел превышает 830 километров в день. Именно такой рекорд показали птицы на протяжении девяти дней подряд.

Исследователи подчеркивают, что рекорд скорости зафиксирован именно во время длительных перелетов, что же касается обычной жизни, там стрижи ничем не отличаются от своих собратьев, и даже уступают им в скорости коротких перелетов, двигаясь в среднем на десять метров в секунду.

В Вологодской области выпустили орлана, пострадавшего от браконьеров
Наука Общество Наука Общество Природа

Главное сегодня

Что интересного рассказал Илон Маск на марафоне "Новое знание": Главное
Около 1,3 млн штрафов выписали москвичам за нарушение COVID-ограничений
Путин заявил о планах локализации "Спутник V" в Армении и Киргизии
Суд приостановил работу "Центрального Детского Магазина" на 7 суток
Президент поручил вести учет детей иностранцев в России
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня