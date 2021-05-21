Орша выбрана культурной столицей Беларуси в 2022 году

Всего в сорока километрах от российской границы готовится поднять в будущем году флаг культурной столицы Беларуси патриархальная Орша. Именно она удостоилась этого почетного титула на заседании коллегии Министерства культуры, в ходе которого были рассмотрены презентационные материалы от шести регионов страны. Но обладателем авторитетного статуса в 2022 году, по решению членов коллегии ведомства, утверждена именно Орша, информирует в пятницу БЕЛТА.

Старожилы этого уникального исторического памятника на слиянии Днепра с небольшой речкой Оршицей, расположенного в Витебской области, вам обязательно напомнят, что свой первый литературный портрет город приобрел еще в 1067 году благодаря "Повести временных лет".

Страницы местной летописи сохранили память и о временах, когда город входил в состав Минского княжества, а на его территории по указу князя Глеба Всеславича возводилась средневековая крепость. За право княжить на здешних землях сражались воины многих соседних государств, а в первой трети XVII века город становится столицей одноименного уезда и приобретает собственный герб. Кстати, в Орше, в типографии Кутеинского монастыря, основанного в 1623 году, был напечатан Спиридоном Соболем знаменитый "Букварь". Об этом напоминает мемориальная доска на стене местной церкви.

А одной из самых древних святынь Орши считается Свято-Ильинский храм. Его первая деревянная постройка, датируемая XV веком, к сожалению быстро сгорела. Но жители вновь выстроили деревянный храм, в котором, если верить легенде, служил молебен в честь победы над шведами в 1709 году русский император Пётр I. Однако и эта постройка быстро обветшала. На её месте в 1880 году и возвели уже каменную церковь, в архитектуре которой смешано множество стилей, на одной из стен находится фреска - икона Евфросинии Полоцкой.

А рядом с православными монастырями и храмами возводились величественные католические соборы. Если бы все, что создали наши предки, уверяют историки, дошло до наших дней, то современники любовались великолепным каменным городом с множеством храмов и прекрасных зданий разных стилей. Но войны беспощадны, поэтому деревянная архитектура полыхала от пожаров, каменная взрывалась, а памятники погибали.

Да и кто только через нашу Оршу не проходил. Здесь помнят, конечно, и о нашествии Наполеона. Даже знаменитый французский писатель Стендаль, утверждают следопыты, оставил в наследство не только роман "Красное и черное", но и память о своей службе в 1812 году интендантом в Орше. Словом, город щедр на историческое и духовное наследие, констатирует БЕЛТА.

А республиканская акция "Культурная столица года", напоминает агентство, проводится уже 12-й год. Ее целью является презентация культурной самобытности городов и регионов страны, создание условий для социально-экономического развития регионов РБ.

Кстати, за время проведения акции статусом "Культурная столица года" уже обладали Полоцк и Гомель, Несвиж и Могилев, Гродно и Брест, Молодечно и Бобруйск, Новополоцк и Пинск, Лида и Борисов.