Основатель Apple Стив Возняк: Наука должна оставаться открытой

На российском просветительском марафоне "Новое знание" выступил изобретатель, инженер-электронщик и программист, соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк.

- Я думаю, что информация едина везде. Креативность только растет, и новаторы мыслят по-другому, - рассказал он. - Для меня наука - это нечто общее, что-то, чем могут делиться все. Как олимпийские игры, как космос. Никто ведь не владеет такими вещами, как космос? И мне всю жизнь хотелось создавать продукцию для обычных людей. К сожалению, жизнь сейчас организована другим образом, но наука должна оставаться открытой. Нужно делиться идеями, нужно, чтобы одни умные люди делились идеями с другими.

По его словам, все эти люди сегодня объединяются с помощью технологий.

- Моя цель была - найти способ для быстрого получения знаний. Студенты идут в высшие учебные заведения, но образование не стало лучше. Компьютеры превратились в современные учебники, средства получения образования. Ведь каждый студент уникальный, - рассуждает Стив Возняк. - Важно изучать то, что тебе интересно. В школе мне была интересна электроника. Я верю, что когда-то компьютер будет способен стать индивидуальным учителем, который сможет круглосуточно быть с вами. Они станут осознанными и смогут считывать эмоции и показывать эмоции. Было бы здорово, если бы у каждого был учитель-компьютер, чтобы каждый смог развиваться в своем направлении. Они бы сопровождали вас на протяжении долгого времени вне пределов школы.

Также он рассказал о том, как стал увлекаться технологиями еще в школе.

- У меня была лицензия радиолюбителя в 12 лет, а потом я столкнулся с цифровым миром. Не думал, что этим может заниматься инженер и что когда-то я им стану. Я подумал: "Просто попробую сам". Поэтому я делал специальные проекты на уроке в школе, - вспоминает Стив Возняк. - Тогда это было просто хобби. Как-то я поехал на научную ярмарку в Сан-Франциско и увидел там интересные электронные проекты. Это так меня заинтересовало, что я стал рисовать механизмы на бумаге, пытался усовершенствовать их. И это стало моим занятием на четыре года.

Также он рассказал о том, как создал свой первый компьютер.

- Когда я создал свой первый компьютер, мы еще не владели компанией Apple. Мы еще не думали, что наш компьютер сможет изменить жизнь обычных людей. Я просто отдавал свои проекты без какого-то авторского права и копирайта. Затем мы уже встретились со Стивом Джобсом. Он сказал: "Нам нужно основать компанию, чтобы решать проблемы людей", - вспоминает Возняк. - Нам было по 26 лет, и у нас не было сбережений. Самую дорогую часть компьютера мне нужно было разработать, я создавал терминал. На самом деле, клавиатура была самой дорогой частью, я купил ее по объявлению за 60 долларов. Я хотел, чтобы это было доступно всем, хотя мог бы разработать "дорогой" компьютер.

Напомним, просветительский Марафон "Новое Знание" - первое масштабное мероприятие Российского общества "Знание" в рамках его полной "перезагрузки", объявленной по инициативе президента Владимира Путина. Трансляции набрали уже 12 миллионов просмотров и доступны на сайте марафона "Новое Знание" - https://marathon.znanierussia.ru/.

На марафоне уже выступили основатель Tesla и Space X Илон Маск, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, Народный артист РФ, ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе и другие спикеры.