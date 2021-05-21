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21.05.2021 09:47
Рубрика: Власть

Памфилова: ЦИК готовится противостоять провокациям на выборах

Текст: Галина Мисливская
Центризбирком ожидает провокаций на предстоящих в сентябре выборах и готовится им противостоять, заявила в интервью газете "Известия" глава комиссии Элла Памфилова.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

"Мы знаем, что будут провокации. Мы в целом представляем технологии, которые будут использоваться для "сноса" выборов", - сказала она, добавив, что с такими попытками избиркомы сталкиваются каждую неделю на местных выборах. "Пока эти технологии носят внутренний характер. Их осуществляют те, кто живет здесь, но служит тем, кто заказывает это "там". Мы относимся к этому серьезно, но спокойно и готовы им противодействовать", - заявила глава ЦИК.

В ЦИК оценили тестирование системы онлайн-голосования

При этом она считает преждевременным говорить о физическом вмешательстве в выборы извне, поскольку кампания еще не началась. "Но подготовка по всевозможным формам влияния и вмешательства уже сейчас идет весьма интенсивно", - отметила Элла Памфилова. Она также посоветовала законодателям "более четко определить термин "иностранное вмешательство", потому что формы его могут быть самыми разными - как физическими (вывод из строя сайтов), так и информационными (психологическое давление на избирателя).

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

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