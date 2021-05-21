Памфилова: ЦИК готовится противостоять провокациям на выборах

"Мы знаем, что будут провокации. Мы в целом представляем технологии, которые будут использоваться для "сноса" выборов", - сказала она, добавив, что с такими попытками избиркомы сталкиваются каждую неделю на местных выборах. "Пока эти технологии носят внутренний характер. Их осуществляют те, кто живет здесь, но служит тем, кто заказывает это "там". Мы относимся к этому серьезно, но спокойно и готовы им противодействовать", - заявила глава ЦИК.

При этом она считает преждевременным говорить о физическом вмешательстве в выборы извне, поскольку кампания еще не началась. "Но подготовка по всевозможным формам влияния и вмешательства уже сейчас идет весьма интенсивно", - отметила Элла Памфилова. Она также посоветовала законодателям "более четко определить термин "иностранное вмешательство", потому что формы его могут быть самыми разными - как физическими (вывод из строя сайтов), так и информационными (психологическое давление на избирателя).