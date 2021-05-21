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21.05.2021 09:09
Рубрика: Культура

Первый канал запустил благотворительный проект

Текст: Сусанна Альперина

Вечером 20 мая в эфире Первого канала стартовал новый долгосрочный проект адресной помощи "Всем миром 7375". К участию в нем приглашены ведущие благотворительные фонды России.

Фото: KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Первый канал многие годы реализует благотворительную программу - занимается сбором средств для людей с тяжелыми заболеваниями или тем, кто оказался в трудных жизненных ситуациях. Это была и акция "Добрый свет", и совместный с Русфондом проект "Добро", и голосование в пользу различных фондов в шоу "Голос". Однако теперь работа станет системной, а номер для сбора средств для пациентов любого фонда - единым: 7375. Едиными будут и правила отправки благотворительных СМС, зрителю не придется каждый раз запоминать новые.

В экспертный совет нового проекта вошли журналист и попечитель фонда "Подари жизнь" Катерина Гордеева, директор фонда "Вера" Нюта Федермессер и директор фонда Константина Хабенского Алена Мешкова. Их задачей будет выбор фондов для участия в проекте "Всем миром 7375". Определен и главный критерий - цитата из релиза Первого канала - "соответствие требованиям, которые чрезвычайно высоки с точки зрения надежности организации, накопленного ею опыта и масштабов ее деятельности".

Как это будет применяться на практике - в телевизионный эфир выйдет история пациентов одного из фондов, выбранного для участия в проекте. Все средства, поступающие на номер 7375, будут направляться в адрес этого фонда. Следующий сюжет и сбор средств будут посвящены другому фонду, и так далее.

Отправить средства в помощь героям сюжетов на номер 7375 можно будет двумя способами. Первый - отправитель указывает сумму, которую желает пожертвовать. Второй - Отправитель не указывает сумму, в этом случае с баланса списывается 75 рублей.

Благотворительные фонды смогут присоединиться к проекту "Всем миром 7375", изучив требования и заполнив заявку в специальном разделе сайта Первого канала. В этом же разделе будут публиковаться актуальная информация о проекте и результаты сборов.

Кстати

Новый проект не случайно назван в честь телемарафона "Всем миром", прошедшего 29 сентября 2013 года в эфире Первого канала, средства от которого были перечислены в помощь жителям Дальнего Востока, пострадавшим из-за разрушительного наводнения. Тогда на призыв о помощи откликнулась вся страна и за один день, буквально с миру по нитке, удалось собрать гигантскую сумму в 829 миллионов 473 тысячи 906 рублей. Сборы в других благотворительных акциях Первого: "Добро" - более 5 миллиардов рублей (88 миллионов смс и 4 с лишним тысячи спасенных судеб), "Голос" - около 500 миллионов рублей.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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