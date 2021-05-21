Песков назвал заявления ковид-диссидентов вредными фейками

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в качестве примера сознательных и вредных фейков назвал утверждения о несуществовании коронавируса или успешном его лечении имбирем.

Самым страшным видом фейков представитель Кремля считает "сконструированные, сгенерированные сознательные фейки".

"Кто-то с абсолютно с серьезными лицами рассказывал, что ковида нет, и это научно пытался аргументировать, кто-то рассказывал, что вышки связи пятого поколения переносят этот вирус, кто-то также научно в белых халатах с медицинскими колпачками рассказывал о том, как ковид лечим имбирем, - все это было", - заявил Песков на марафоне "Новое знание".

"Это все фейки, причем они вредные, потому что многие люди доверчивы и они не хотят вдумываться в суть информации, они воспринимают ее как первоисточник", - добавил он.