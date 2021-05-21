Песков: Россия борется с фейками, которые применяются против нее как оружие

Дезинформация применяется против России как оружие, отечественные профессионалы борются с фейками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в своем выступлении на марафоне "Новое знание".

"Фейкньюс как оружие применяются против нашей страны, мы с этим боремся, борются наши профессионалы, многие из них выступают перед вами в эти дни", - сказал он.

Песков подчеркнул, что сконструированные, сгенерированные фейки особенно опасны, поскольку могут иметь самые серьезные последствия для экономики, политики, безопасности.

В своем обращении к участникам марафона, он также подчеркнул, что "очень важно отличать правду от лжи и не дать завладеть лжи твоим умом".