Попова рассказала о влиянии новых штаммов COVID-19 на течение болезни

У заразившихся новыми штаммами COVID-19 нет серьезных изменений в течении болезни. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, ученые в разных странах активно изучают влияние мутаций коронавируса на состояние больных.

"Они все говорят об одном и том же: пока нет сегодня штамма, который бы очень сильно влиял на клиническое течение болезни или на эпидемиологические характеристики развивающего процесса", - заявила глава Роспотребнадзора в эфире телеканала "Россия 24".

Попова также добавила, что британский, южноафриканский и бразильский штаммы требуют более пристального внимания властей и ученых.

"Ничто не изменилось в части того, как вирус заражает человека. Он заражает его при попадании мелкой капли из воздуха, воздушно-капельный путь", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.