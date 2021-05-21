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21.05.2021 15:53
Рубрика: В мире

Пранкеры разыграли Зеленского от имени Кличко

Текст: Юрий Чернов
Фото: Ирина Яковлева/ТАСС Фото: Ирина Яковлева/ТАСС
Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Российские пранкеры Вован и Лексус смогли дозвониться до президента Украины Владимира Зеленского и побеседовать с ним от имени мэра Киева Виталия Кличко. После того, как пранкеры дозвонились до Зеленского, "Кличко" заявил украинскому президенту, что больше не может терпеть давление со стороны главы государства и принял решение уйти в отставку.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Зеленский искренне удивился заявлению "Кличко" о том, что он "пытается его публично унижать". "Я? Это интересная для меня новость, что я вас публично унижаю... Виталий Владимирович, если вы не против, можем завтра созвониться", - предложил Владимир Зеленский. На это, вместо телефонного разговора, "Кличко" предложил лично встретиться и получил "хорошо" со стороны сонного Зеленского.

Дело в том, что телефонный звонок состоялся в половину первого ночи. "Кличко" попытался удостовериться у Зеленского, примет ли тот все-таки его отставку. Но президент проявил стойкость и настойчиво предложил отложить разговор на завтра.

Напомним, вчера в ходе пресс-конференции Зеленский пожаловался на то, что Виталий Кличко ищет любой повод, чтобы с ним встретиться - звонит и приходит в офис, когда президент не готов с ним беседовать. Этот комментарий глава Украины сделал после того, как заявил, что полиция проводит обыски в окружении мэра Киева из-за расследования кражи средств из государственного бюджета.

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