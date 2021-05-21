Президент Аргентины ввел в стране жесткий карантин из-за COVID-19

На территории почти всей Аргентины с 22 мая вводится жесткий карантин. С таким заявлением выступил президент Альберто Фернандес, подчеркнув, что страна переживает самый тяжелый период за всю пандемию коронавируса.

По его словам, в Аргентине установлен рекорд по числу новых заражений и летальным исходам. "Мы запретим передвижение в зонах высокого и самого высокого риска мера, будет действовать с полуночи субботы и до 30 мая включительно", - цитирует РИА Новости президента.

Во время выступления Фернандес также продемонстрировал карту Аргентины, 90 процентов территории которой окрашены в красный и темно-красный цвета, которыми обозначают зоны высокого и самого высокого риска.

По данным властей, с субботы в стране будут запрещены любые общественные экономические, образовательные, религиозные и спортивные мероприятия. Выйти из дома можно только в период с 06.00 до 18.00, при этом необходимо находиться рядом с местом своего проживания.